"Je me sens bien à Rennes"

Sollicité par les plus grands clubs européens, Eduardo Camavinga reste calme malgré son jeune âge. Dans un long entretien accordé à 'Ouest-France', le milieu de terrain de 17 ans a évoqué son éclosion à Rennes et les nombreux intérêts dont il fait l'objet.

Mais alors que le Real Madrid lui fait la cour, et que la presse espagnole s'affole, l'international Espoirs français assure qu'il ne s'intéresse "pas trop à ça".

"Sincèrement, je ne me concentre pas trop sur ça. Certes, ça fait plaisir que de grands clubs comme ceux cités s’intéressent à moi, mais à l’inverse, je ne m’intéresse pas trop à ça. Surtout que je suis bien à Rennes. On verra la suite… Je laisse mes parents et mes agents gérer cela", dit-il.

"Je ne regarde pas trop, mais je vois quand même. En fait, je ne peux pas l’éviter. Parfois, je suis vite fait sur les réseaux sociaux et je vois des choses ou des potes m’en envoient. Une fois, à Amiens en Coupe de la Ligue, un adversaire m’a dit : 'Il faut qu’on échange nos maillots avant que tu partes au Real Madrid.' Mais je n’avais pas trop envie de plaisanter, on venait d’être éliminés. Après, j’y ai repensé, j’en ai rigolé."

"Mon avenir, on verra en fin de saison"

Ces derniers jours, plusieurs médias ont parlé d'un accord, qui aurait été trouvé à la mi-saison avec l’ancien président Olivier Létang, pour qu'il reste au Stade Rennais un an de plus en cas de qualification en Ligue des champions. Mais encore une fois, l'intéressé ne semble pas être au courant de cette alternative.

"Tout ce qui concerne les négociations et les discussions pendant la saison, ça ne me regarde vraiment pas. Quand la saison commence, je me concentre exclusivement sur le football, je laisse mes agents et mes parents régler tout le reste et ensuite, on en reparle ensemble en fin de saison, quand c’est nécessaire. Mais s’il y avait eu un accord aussi important à mi-saison, franchement, je serais forcément au courant. Mon avenir, on verra en fin de saison."

Outre le Real Madrid, Liverpool, Dortmund et le PSG ont été cités parmi les clubs intéressés.

L'entraîneur Julien Stéphan le verrait bien continuer l'aventure à Rennes : "Ce serait bénéfique pour lui de rester encore au moins une année supplémentaire à Rennes. Parce qu’il faudra confirmer, parce qu’il est dans un endroit qu’il connaît bien, parce qu’il est dans un club qui lui fait énormément confiance, parce qu’il est aussi encadré par des gens qui le connaissent parfaitement", a indiqué le coach breton à l'AFP' cette semaine.