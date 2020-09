Choupo-Moting ne reviendra pas au PSG

"On a perdu quatre joueurs avec Thiago (Silva), Choupo, Edi Cavani et Thomas Meunier." Ce mardi, en conférence de presse, l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel a vaguement parlé du mercato, rappelant l'identité des quatre joueurs partis à la fin de leur contrat. Parmi eux, Eric Maxim Choupo-Moting. Pourtant, le club de la capitale lui a fait parvenir une offre de prolongation d'un an ces dernières semaines, espérant le voir signer un nouveau bail.

Pas d'accord

Cette déclaration de Thomas Tuchel sonnerait-elle définitivement la fin de l'aventure pour Choupo-Moting à Paris ? Il semblerait que oui. Selon les informations de 'Goal', le PSG et l'attaquant international camerounais n'ont pas réussi à trouver de terrain d'entente pour un nouveau contrat. Une source proche du dossier révèle même que la messe est dite et qu'il ne prolongera pas l'aventure au Paris Saint-Germain.

Avant PSG-OM, Tuchel avait déclaré à propos du héros du dernier quart de finale de Ligue des champions : "Cela dépend s'il veut rester, s'il accepte l'offre du club. S'il accepte le même rôle, il peut être un joueur important pour nous. Mais s'il reste avec nous, cela doit être dans le même rôle que l'année derrnière. Ce serait bien qu'il reste. Mais s'il a d'autres possibilités, il doit réfléchir et décider." À en croire les dernières échos, il semblerait donc que tout soit réfléchi...