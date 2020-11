Grealish vers City ? Agbonlahor n'y croit pas

Parler de Jack Grealish comme une cible de Manchester City lors des prochains mercatos n'a aucune substance, affirme Gabriel Agbonlahor. Pep Guardiola, l'entraîneur des Skyblues n'ayant pas encore discuté avec le meneur de jeu d'Aston Villa. Pour autant, le talentueux joueur de 25 ans est évoqué sur le départ. Pour aller où ?

Manchester United a semblé mener la course pour s'attacher ses services, tandis que les rivaux du nord de Londres, Tottenham et Arsenal, ont également fait part de leur intérêt. Le Nord-Ouest serait maintenant de retour sur le radar de Grealish, City réfléchissant à se montrer actif lors de la fenêtre de recrutement en janvier.

Il a été suggéré que les pensionnaires de l'Etihad sont prêts à dépenser beaucoup pour un joueur qui impressionne en Premier League, alors que le prix demandé avoisinerait les 100 millions d'euros. Une enveloppe conséquente. Même pour un club du standing de Manchester City, dont les finances le permettent.

"Pour moi, les gens font des rumeurs à partir de rien"

Agbonlahor, cependant, dit que la spéculation devrait être prise avec des pincettes, car aucun de ceux qui sont au centre des rumeurs n'a offert la moindre indication qu'un changement important pourrait être envisagé. L'ancien attaquant de Villa a confié à 'Football Insider' qu'un accord, selon lui, n'a pas de sens pour toutes les parties concernées : "Vous entendez parler de tous ces commentaires, mais Pep Guardiola ne s'est pas manifesté, vous n'avez rien entendu de Kevin De Bruyne", a-t-il rappelé.

"Pour moi, les gens font des rumeurs à partir de rien. Pour autant que nous sachions, c'est juste quelqu'un qui invente une rumeur, donc je ne serais pas trop entraîné là-dedans. Jack Grealish est entré dans l'équipe d'Angleterre en jouant régulièrement dans sa position privilégiée pour Aston Villa. Lorsque vous allez à Man City, vous n’êtes pas assuré de jouer dans votre meilleure position. Man City a Raheem Sterling, Ferran Torres, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Phil Foden et Bernardo Silva. Ils ont tellement de joueurs que je ne suis pas sûr que Jack jouerait chaque semaine", a ensuite avancé Gabriel Agbonlahor, qui verrait donc d'un oeil méfiant un départ de Jack Grealish.

"Je suis sûr que Jack cherchera à faire de son mieux pour Aston Villa et cela lui a donné la chance de jouer pour l'Angleterre", a-t-il poursuivi. Outre-Manche, l'engouement est total autour de l'éclosion du milieu offensif, à l'aise aussi bien avec Aston Villa qu'avec les Three Lions. On a hâte de le voir se frotter aux meilleurs !