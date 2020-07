Jonathan David prÃªt Ã  rejoindre Lille

Jonathan David ne s'en cache pas : il espère évoluer sous les couleurs de Lille la saison prochaine. Mais alors que le LOSC a transmis une offre de 25 millions d'euros à son club de La Gantoise, les négociations semblent prendre plus de temps que prévu.

"Je veux venir à Lille. J'ai fait une très bonne saison. Pour moi, la prochaine étape, c'est la Ligue 1. Et le projet sportif du LOSC est top. C'est une très bonne équipe en France, a confié l'Américain de 20 ans à 'L'Equipe'. Les discussions sont compliquées. Le club dit vouloir me garder. Ou être prêt à me vendre pour un prix qui ne me paraît pas envisageable compte tenu de la situation liée au coronavirus. Pourtant, j'ai exprimé clairement que je voulais partir à Lille. Ils m'avaient dit qu'ils ne me bloqueraient pas."

Auteur de 23 en 40 apparitions toutes compétitions confondues cette saison en Belgique, l'intéressé dévoile également son profil, parfait pour coller au jeu rapide et de profondeur des Dogues.

"J'aime me déplacer entre les lignes. Répéter les courses en profondeur. Recevoir aussi le ballon dans les pieds, dos à la défense. C'est ce type de numéro 9 que je suis", a-t-il ajouté.

L'arrivée de Jonathan David pourrait compenser dans le Nord le départ de Victor Osimhen, tout proche d'un départ vers Naples, comme le confiait récemment Marc Ingla, le directeur général du club.