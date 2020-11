Klopp veut garder Wijnaldum

Jürgen Klopp espère que Georginio Wijnaldum prolongera son séjour à Liverpool, le manager reste optimiste. Wijnaldum sera en fin de contrat avec les champions d'Angleterre à la fin de la saison et le milieu de terrain a été annoncé partant pour Barcelone.

En conférence de presse, Klopp a indiqué qu'il aimerait que le joueur de 30 ans reste à Anfield. "Je ne peux pas vraiment en dire beaucoup à ce sujet. Je serais heureux s'il restait ici, c'est la seule chose que je peux dire ", a-t-il déclaré.

"Mais assis ici devant vous, je suis plutôt content de Gini. On peut le constater quand on regarde la plupart de mes onze". Wijnaldum est arrivé à Liverpool en provenance de Newcastle United en 2016 et a aidé le club à remporter la Premier League, la Ligue des champions, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

Depuis 2016-17, Wijnaldum n'a raté que 11 matchs de Premier League pour Liverpool. Le club du Merseyside possède d'ailleurs un pourcentage de victoires de 45,5, contre 70,7 sur les 150 matchs que l'international néerlandais a disputés.

Lorsqu'on lui a demandé si Wijnaldum était dans sa meilleure forme depuis son arrivée à Liverpool, Klopp en a profité pour saluer la régularité du milieu de terrain.

"C'est peut-être uniquement parce que vos souvenirs ne sont pas très bons. Il a toujours bien joué. C'est pourquoi il a joué autant de matchs", a-t-il déclaré.

"Je ne me souviens pas de beaucoup de mauvais matchs, pour être honnête. Il a joué pour nous dans de nombreuses positions, différentes positions. Il est dans un bon moment, merci mon Dieu. Que cela continue longtemps. C'est tout. C'est bien et il n'y a rien d'autre à dire à ce sujet, pour être honnête. Tant que rien n'est décidé, tout est possible et je suis positif." Le Barça est prévenu. Alors que que Ronald Koeman, actuel coach du club catalan et ancien sélectionneur des Pays-Bas (qui connaît donc bien le joueur) convoite Wijnaldum, Liverpool n'est pas du tout vendeur. Une intéressante saga se prépare...