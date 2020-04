"Il n'y a rien de sérieux pour Lautaro"

Lautaro Martinez est fortement pressenti pour quitter l’Inter de Milan à l’issue de la saison en cours. Malgré sa valeur marchande très élevée l’international albiceleste suscite beaucoup de convoitises.

Le Barça s’est positionné depuis un bon moment pour le faire signer, mais le club catalan n’est pas le seul à le convoiter. Plus récemment, un intérêt de Manchester City a même été évoqué. Une situation qui n'est pas pour déplaire à son entourage.

En effet, le clan Lautaro Martinez se sait en position de force pour décider de l'avenir de l'Argentin. Son agent Alberto Yaqué a toutefois tenu à mettre les choses au clair, son joueur est déterminé.

"Être la star du mercato, c'est une situation rêvée. Il fait partie de ces joueurs qui peuvent intéresser le Barça, le Real Madrid, Chelsea, et faire comme si de rien n'était. Rien ne le touche. Il ne m'appelle jamais. Rien. Il est focalisé sur l'endroit où il est, sur son travail", a-t-il confié.

"Il s'entraîne, il prend soin de lui. Il n'attend rien. Il veut jouer et marquer des buts. On a rencontré beaucoup de gens, on a parlé mais rien de plus pour plein de raisons, pas seulement pour la situation contractuelle de Lautaro. Pour appeler, ils appellent. Au-delà du fait que ce ne sont pas des gens des clubs. Il n'y a rien de sérieux", a ensuite ajouté le représentant. Nul doute que plus les semaines vont passer, plus les intérêts seront amenés à devenir sérieux...