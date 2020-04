L'entraîneur de São Paulo rêve ouvertement de Cavani

En fin de contrat en juin prochain au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani est plus que jamais sur le départ. Alors que le championnat de France est suspendu pour une durée encore indéterminée en raison de la pandémie de coronavirus, l'Uruguayen suscite de nombreuses convoitises.

Et ce partout dans le monde. Après l'intérêt avéré de l'Atlético de Madrid, celui de Chelsea et plus récemment de Boca Juniors en Argentine, c'est désormais du côté du Brésil que proviennent les rumeurs.

En effet, le club de São Paulo est sur les rangs, et croit en ses chances d'attirer le meilleur buteur de l'histoire du PSG cet été. Paulista Fernando Diniz, l'entraîneur du club, ne s'en est d'ailleurs pas caché ce mardi, dans des propos relayés par la 'TV Gazeta' auriverde.

"Cavani n’est pas un sujet utopique pour São Paulo. Les clubs brésiliens ont déjà réuni les conditions nécessaires pour amener de grands joueurs dans notre championnat. Qui aurait imaginé que le Fenomeno Ronaldo puisse jouer un jour au Corinthians ou que Daniel Alves joue à São Paulo ? Daniel avait pourtant la cote en Europe. Cette possibilité existe donc. Je ne sais pas si nous allons le recruter ou pas, car le montage financier est toujours difficile. Mais s’il pouvait venir, c’est évident que nous en serions heureux", a ainsi déclaré le technicien auriverde, ambitieux.