L’Inter part à l’assaut de N'Golo Kanté !

"Prix fixé pour N’Golo Kanté, Chelsea attend l’Inter" . Ainsi titrions-nous le dernier épisode du feuilleton concernant le milieu de terrain français, et force est de constater que les Nerazzurri ont enfin décidé de s’activer d’après La Gazzetta dello Sport !

Arturo Vidal a beau être sur le chemin depuis Barcelone, Antonio Conte a tout de même fait de Kanté sa priorité pour l’entrejeu. Et l’entraîneur de l’Inter a donc expressément demandé à ses dirigeants de lui offrir le Français cet été selon La Gazzetta. Une mission compliquée, mais pas impossible. Et pour cause : les Blues ont déjà dépensé près de 250 millions d’euros, et ils ont besoin de vendre.

Comme nous vous l’expliquions lors du dernier épisode, Chelsea commencera à négocier à partir de 50 millions d'euros. Une somme que l’Inter ne possède actuellement pas.

L’Inter ferait mieux de se dépêcher

Deux solutions se présentent aux Nerazzurri d’après 'La Gazzetta' : vendre un joueur à forte valeur, à l’instar de Milan Skriniar ou Marcelo Brozovic, valorisés à 50 millions d'euros chacun sur Transfermarkt, ou vendre plusieurs joueurs.

Toujours d’après nos confrères italiens, la seconde solution serait actuellement privilégiée. Mais il faudra faire vite. Kanté, champion du monde, à seulement 50 millions d'euros alors que son contrat court jusqu’en 2023, c’est une affaire à ne pas laisser passer… et d’autres cadors européens l’ont sans doute remarqué !