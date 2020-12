Le prix fou demandé pour Kamara

A 21 ans, Boubacar Kamara a vécu sa première campagne européenne en Ligue des Champions et le moins qu’on puisse dire c’est que le milieu polyvalent de l’OM a vu ce qu’était le haut niveau. A l’image de ses coéquipiers, le Bleuet a tenté de surnager dans ce marasme mais n’a rien pu faire pour éviter l’élimination de toutes coupes d’Europe cette saison. Néanmoins, cette campagne européenne a permis à Kamara de se montrer sur la scène continentale et ainsi acquérir de l’expérience.

Parmi les plus grands espoirs du football français, le Marseillais est dans le viseur des plus grands clubs européens. D’après L’Equipe, le Bayern Munich et le FC Barcelone gardent un œil plus qu’avisé sur le dossier Kamara et seraient prêt à passer à l’action l’été prochain. Les relations entre le club munichois et son homologue marseillais sont d'ailleurs au beau fixe depuis l'été dernier et le départ de Bouna Sarr en Bavière et le prêt avec option d'achat de Cuisance dans le sud de la France.

En fin de contrat avec l’OM en juin 2022, Kamara plait beaucoup en Premier League également mais il faudra mettre le chèque pour le soutirer à son club formateur. D’après le quotidien sportif, l’Olympique de Marseille demande la somme de 60 millions d’euros pour laisser partir leur talent.

Une somme plutôt élevée pour un joueur n’ayant plus qu’un an et demi de contrat malgré tout son talent et qui peut déjà éliminer le Barça de la course, le club catalan ayant des finances dans le rouge. A moins qu'une prolongation de contrat soit dans les tuyaux avec la promesse d'un départ l'été prochain. Il y a quelques jours, André Villas-Boas avait d’ailleurs ouvert à demi-mot la porte à un départ estival de sa pépite.

"Pape est un joueur extraordinaire, j'ai une grande confiance en lui. Sauf que devant lui, il y a Bouba, et lui, c'est un joueur de 21 ans avec un grand futur dans le foot européen. Je ne l'espère pas, mais le moment arrive où Bouba a des gros clubs européens sur lui, de grands Championnats, et cela peut ouvrir un peu la porte à Pape."