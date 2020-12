La Juve également intéressée par Depay ?

Le FC Barcelone aura-t-il bientôt de la concurrence dans le dossier Memphis Depay ? Intéressé pour faire venir l'attaquant néerlandais cet été après l'arrivée sur le banc de Ronald Koeman, le club catalan pourrait voir la Juventus entrer dans la danse, à en croire le quotidien italien La Stampa.

Le club piémontais serait ainsi prêt à proposer un échange avec Federico Bernardeschi pour un joueur qui arrivera en fin de contrat à l'issue de la saison. Un transfert "sec" contre un montant de 5 millions d'euros serait également à l'étude, un faible montant qui s'expliquerait par l'approche de la fin du contrat et donc que le joueur sera gratuit dans six mois s'il décide de ne pas prolonger.

Actuellement leader de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais pourrait donc devoir gérer le cas épineux de l'avenir de l'un de ses meilleurs joueurs depuis quatre ans et son arrivée dans la foulée d'un passage compliqué à Manchester United.

Un dossier sur lequel Rudi Garcia avait déjà fait part de son agacement quant à l'attitude du Barça. "J’ai été agacé parce que Koeman a pu dire, y compris quand l'affaire a été close ou que le mercato s'est terminé. Il n'y a pas eu que des déclarations avant, mais aussi après le mercato", s'était plaint l'entraîneur rhodanien sur 'RMC'.

Lui aussi amené à s'exprimer sur son avenir, le principal intéressé avait préféré temporiser. "Je ne sais pas ce qu'il va se passer l'année prochaine. Je suis un joueur de l'OL, le capitaine, et je suis ici pour gagner des choses, des matchs et être important pour l'équipe. C'est mon principal objectif.

"Si je commence à réfléchir à mon avenir, je vais peut-être perdre ma concentration. Je suis à 100% sur l'OL. Ce qui arrivera dans le futur, nous verrons bien..."

Tout le monde du côté de Lyon espère en tout cas le voir rester au moins jusqu'à la fin de la saison, voire peut-être prolonger l'aventure dans le Rhône. D'autant que l'équipe pourrait jouer de belles choses au printemps prochain.

"N'allons pas trop vite. Nous avons l'équipe pour gagner plus de matchs., on a un super collectif. Je n'aime pas trop me projeter. Évidemment, nous voulons vraiment être en Ligue des champions l'année prochaine. Nous savons ce qu'il faut faire : gagner des matchs", a encore Depay au moment d'évoquer la course au titre en Ligue 1.