La Roma espÃ¨re l'arrivÃ©e de Pedro

Pedro devrait quitter Chelsea cet été, la Roma étant la plus susceptible de signer l'ailier dans le cadre d'un transfert gratuit, selon 'Goal'. Les discussions entre le joueur de 32 ans et l'équipe de Serie A ont commencé en avril et le dialogue s'est rapproché d'une conclusion dans les dernières 48 heures.

Le contrat de l'international espagnol à Stamford Bridge expirera à la fin de la saison, ce qui l'obligera à réfléchir à son avenir. La Juventus de Turin a également manifesté son intérêt pour Pedro, tandis que le trio Séville, Valence et le Real Betis sont dans la course, selon la presse espagnole. Pedro a fait 201 apparitions et marqué 43 buts pour Chelsea depuis qu'il a quitté Barcelone en 2015.

Il a également remporté plusieurs titres avec la Premier League, la FA Cup et l'Europa League, en plus des trois Ligue des champions et des cinq Liga qu'il a remportées au Camp Nou. Les blessures ont limité la saison actuelle de Pedro avec Chelsea à seulement 18 matches et deux buts, toutes compétitions confondues.

Les Blues ayant ajouté Christian Pulisic et Hakim Ziyech à leur équipe au cours des deux dernières saisons, et avec l'émergence du talent anglais Callum Hudson-Odoi, Pedro serait probablement relégué dans la hiérarchie à son poste sous la direction de Frank Lampard s'il restait à Londres.

Pedro rejoindrait plusieurs joueurs de la Premier League pour s'installer à Rome au cours des dernières saisons, notamment Chris Smalling, Henrikh Mkhitaryan et Davide Zappacosta.