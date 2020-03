Le BVB ne compte pas brader Jadon Sancho

"On a beaucoup parlé du transfert de Jadon Sancho à Manchester United, dans son cas, parce qu'il est anglais et Manchester United est fait pour lui, je ne pense pas qu'il réfléchira à deux fois avant de déménager là-bas", déclarait Dimitar Berbatov à 'Betfair', plus tôt dans la semaine. Si l'ancien attaquant des Red Devils est convaincu que l'avenir du jeune ailier pourrait s'écrire du côté d'Old Trafford, force est de constater que rien n'est encore fait.

Principal obstacle à un futur transfert de Jadon Sancho ? Le prix demandé par le Borussia Dortmund, qui promet d'être particulièrement élevé. Et pour cause, la crise financière qui s'annonce pour le football européen, directement générée par la pandémie de coronavirus, n'est pas pour amadouer Hanz-Joachim Watzke, le président du BVB, qui ne bradera pas son élément enrôlé du côté de Manchester City. Selon lui, il sera vendu au prix fort. Un point c'est tout.

"Même avant l'épidémie du coronavirus, nous avions dit que nous préférions que Jadon reste avec nous. Mais en fin de compte, vous devez toujours respecter la volonté du joueur. Je dirai clairement que même les clubs les plus riches ne devraient pas penser qu'ils peuvent venir ici et faire de bonnes affaires. Nous n'avons pas à vendre qui que ce soit à un prix inférieur à sa valeur", a ainsi prévenu le dirigeant dans les colonnes de 'Bild', ce dimanche. Manchester United est prévenu.