Le Real Madrid vise le 'nouveau Kaká'

Vinicius Jr, Rodrygo Goes et plus récemment Reinier Jesus. Sur le marché des pépites brésiliennes, ce serait un euphémisme de dire que le Real Madrid a pris la main sur ses concurrents européens au cours des dernières années. Et le club de la capitale espagnole ne va visiblement pas s’arrêter en si bon chemin !

D’après le quotidien' AS', le scout madrilène au Brésil, Juni Calafat, a un nouveau diamant brut dans son viseur : Igor Gomes, 21 ans, milieu offensif de Sao Paulo… d’ores et déjà comparé à Kaká, Ballon d’Or 2007 et ancien élément de la Maison Blanche (2009-2013).

"Ce n’est pas bien de le comparer. C’est trop de pression pour lui. Mais c’est vrai qu’il me fait souvent penser à moi dans sa façon de jouer", a d’ailleurs confirmé le principal intéressé, lui aussi formé et révélé à Sao Paulo avant de filer au Milan en 2003.

Toujours d’après 'AS', la Casa Blanca n’est pas la seule à lorgner la pépite, sous contrat jusqu’en 2023 : le Barça, bien évidemment, est à l’affût, tout comme le FC Séville et l’Ajax Amsterdam. Sa clause libératoire ? 50 millions d’euros. Avis aux intéressés !