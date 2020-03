Le Real prêt à laisser partir au moins cinq joueurs cet été ?

Le Real Madrid se prépare-t-il à un exode massif de joueurs ? Selon 'AS', les Merengue souhaiteraient en effet voir plusieurs joueurs quitter le club lors du prochain mercato cet été, alors que l'effectif sera particulièrement conséquent avec les retours de prêts et l'intégration au groupe professionnel de Reinier, actuellement avec le Castilla.

Avant de recruter, il faudra donc dégraisser. Le quotidien espagnol affirme que quatre ou cinq des 25 joueurs de l'effectif actuels devront quitter le club, avec en priorité Gareth Bale, James Rodriguez, Lucas Vazquez et Mariano. Si une offre suffisante arrive pour ces quatre-là, ils partiront.

Aucune garantie n'existe non plus concernant l'avenir de Nacho, Modric, Marcelo et Brahim Diaz. Un point sur la situation devrait être fait individuellement avec chacun d'entre eux avant d'envisager un possible départ.

Enfin parmi les joueurs prêtés cette saison, la plupart devraient à nouveau l'être, à part Achraf Hakimi, Martin Ooodegard et peut-être Reguilon et Ceballos.

Côté arrivées, un milieu de terrain est espéré avec les profils de Fabian Ruiz (Naples) et Paul Pogba en priorité. Un avant-centre comme Erling Haaland pourrait également être ciblé si Luka Jovic ne répond toujours pas aux attentes.