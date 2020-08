L'arrivée de Jonathan David à Lille se précise

Jonathan David (20 ans) n'a jamais été aussi proche de rejoindre Lille. Comme annoncé par 'La Voix du Nord', et confirmé par 'Goal', le club nordiste est actuellement en train de finaliser les derniers détails du transfert de l'attaquant international canadien avec La Gantoise.

Les discussions étaient sur le point d'aboutir ces dernières heures pour une indemnité de transfert aux alentours de 30 millions d'euros.

Auteur de 23 buts en 40 matches la saison dernière, Jonathan David s'engagerait alors pour cinq ans avec Lille.

Avec les départs de Victor Osimhen (à Naples) et Loïc Rémy, le LOSC a fait de Jonathan David sa priorité sur le front de l'attaque. Un secteur déjà renforcé par les arrivées de Burak Yilmaz et des jeunes Isaac Lihadji et Usman Simbakoli.