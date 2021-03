Liverpool doit traiter Salah comme Coutinho, selon Fowler

Liverpool devrait se séparer de Mohamed Salah de la même manière que Philippe Coutinho par le passé, dit Robbie Fowler, les Reds étant exhortés à envisager de vendre le prolifique leader égyptien afin de financer une reconstruction estivale. Des questions continuent d'être posées sur la stat des pensionnaires d'Anfield, avec des indices offerts par l'ailier de 28 ans et son agent concernant d'éventuels pistes d'avenir. Mohamed Salah n'a pas caché son intérêt pour les géants de la Liga espagnole.

Liverpool a montré dans le passé qu'il pouvait devenir plus fort en se séparant d'hommes clés supposés, Coutinho étant transféré à Barcelone en janvier 2018. Et Fowler pense qu'une approche similaire devrait être adoptée avec Salah. "Je crois vraiment que les transferts se font maintenant en grande partie sur ce que les joueurs veulent, donc le ballon est dans son camp, pas dans celui de Liverpool. S'il veut y aller, alors il devrait y aller" , a confié l'ancien attaquant des Reds au Mirror.

"Obtenez autant que vous le pouvez pour lui et utilisez l'argent"

"Si un joueur veut partir, nous devons l’accepter. Je suis fermement convaincu que s’ils sont mécontents et veulent partir, ils doivent partir. Jurgen Klopp a également dit la même chose : il ne veut personne au club qui ne veut pas être là. Je crois que c'était son attitude avec Philippe Coutinho. Il a fait de l'agitation pour un transfert. Liverpool a refusé cet été parce que cela ne leur convenait pas financièrement, mais ils ont conclu l'accord en janvier et utilisé l'argent pour acheter Virgil van Dijk et Alisson" , a-t-il ajouté.

"Klopp ne voulait pas de Coutinho car il pensait que son attitude n’était pas la bonne, et il ne voulait pas de ce poison dans son camp à la fin. Donc, si Salah est vraiment mécontent, s'il est contrarié, il n'a pas reçu de nouveau contrat ou autre, alors encaissez, obtenez autant que vous le pouvez pour lui et utilisez l'argent pour faire des ajustements avec l'équipe actuelle. Je suis un fan de Salah, évidemment, qui ne le serait pas, mais Coutinho n’a pas beaucoup manqué à Liverpool, n’est-ce pas ?".

Comme pour le Brésilien, Robbie Fowler pense qu'un départ de Mohamed Salah serait potentiellement compensable. "Il s'est avéré qu'il n'était pas aussi bon que les gens le pensaient de toute façon - le système dans lequel il jouait le faisait mieux paraître. C'est peut-être la même chose avec Salah. Est-il possible de trouver quelqu'un de mieux - pas nécessairement en remplacement direct, mais en renforçant l'équipe dans son ensemble ?", s'est-il interrogé. Liverpool a lié Salah à un contrat jusqu'en 2023, mais des offres alléchantes peuvent être considérées alors que les Reds s'efforcent de se sortir d'une crise financière liée à la pandémie actuelle.