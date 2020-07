Lorient annonce les arrivÃ©es de Doumbouya et Nilor

Le FC Lorient a officialisé ce jeudi l'arrivée de deux nouveaux joueurs pour son équipe réserve (National 2). En fin de contrat stagiaire au Stade Rennais, le milieu de terrain Malamine Doumbouya (20 ans) s'est engagé avec le club breton, qui a également annoncé la signature de l'attaquant Michaël Nilor (22 ans). Prêté à Avranches la saison passée (8 buts en National), ce dernier était sous contrat avec les Girondins de Bordeaux.

Deux renforts à potentiel pour le FCL, qui écrit dans son communiqué : "Malamine était un joueur cadre de la génération 2000 rennaise avec qui il remporte notamment le titre de champion U19 en 2019 et participe à la dernière Youth League. Tout près de signer son premier contrat professionnel avec les Rouge et Noir, il a fait le choix de rejoindre le FC Lorient. (...) Malamine Doumbouya sera accompagné par Michaël Nilor. Joueur à potentiel, Michaël a été meilleur buteur dans toutes les catégories de jeunes et de la réserve bordelaise durant son cursus de formation. Sollicité par de nombreuses équipes de National et de Ligue 2, il a fait, lui aussi, le choix de rejoindre les Merlus."

Malamine Doumbouya et Michaël Nilor reprendront l'entraînement à l’Espace FCL avec le groupe réserve à partir du lundi 6 juillet.