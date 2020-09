Coman ou Dembélé pour oublier Sancho ?

Il ne s’agit d’un secret pour personne, Manchester United a fait de Jadon Sancho sa priorité pour le mercato estival. Mais le Borussia Dortmund a fixé un prix et un ultimatum pour son ailier, et les Red Devils ont dépassé le second, mais pas le premier. Et ensuite ?

À priori, Sancho devrait rester à Dortmund cette saison. Sous contrat jusqu’en 2023, l’international anglais attendra un mercato débarrassé du Covid-19 pour quitter l’Allemagne… et rejoindre MU ? Tout dépend des intentions mancuniennes sur le mercato actuel !

Pour Sancho, MU a deux options

Soit MU abandonne la piste Sancho en attendant l’été prochain, avec un renfort offensif sans trop d'envergure cette année, soit MU abandonne définitivement la piste Sancho et recrute dès maintenant un joueur de son calibre. D’après ESPN, l’état-major a d’ores et déjà établi une short-liste.

Sur celle-ci, on retrouve le nom de deux ailiers français. L’un qui a passé davantage de temps à l’infirmerie que sur le terrain depuis son arrivée au Barça en 2017, et l’autre qui vient tout juste d’offrir la Ligue des Champions au Bayern Munich. On espère que vous aurez réussi à reconnaître Ousmane Dembélé et Kingsley Coman.

Douglas Costa en plan C ?

Deux joueurs qui pourraient facilement faire oublier aux supporters mancuniens l’échec Sancho, mais qui pourraient également obliger MU à faire un arbitrage avec l’international anglais l’été prochain. Et surtout deux joueurs… qui ne sont pas à vendre.

Toujours selon ESPN, Douglas Costa, sous contrat à la Juve, figure également sur la short-liste du club anglais. Une solution bien plus abordable. Et avec le Brésilien, Sancho n’aura pas trop de mal à gagner sa place de titulaire dans un an.