Manchester United espÃ¨re conserver Pogba

Et si Paul Pogba portait encore les couleurs de Manchester United la saison prochaine ? Déjà annoncé partant l'été dernier, le milieu de terrain tricolore avait lui-même affirmé être prêt à relever un nouveau challenge.

Mais malgré les intérêts cumulés du Real Madrid et de la Juventus, il était finalement resté à Old Trafford cette saison. Or selon 'ESPN', celui qui est sous contrat dans le nord de l'Angleterre jusqu'en juin 2021 pourrait à nouveau ne pas bouger cet été.

Les Red Devils seraient en effet confiants pour le conserver, considérant que ni les Merengue ni les Bianconeri n'auront les finances pour s'offrir un joueur qu'ils estiment à 105 millions d'euros, et dont le salaire est l'un des plus importants de l'effectif.

Cette saison, Paul Pogba a été largement gêné par les blessures à la cheville et ne compte que huit apparitions toutes compétitions confondues. Alors que son retour semblait de plus en plus proche, l'arrête de toutes les compétitions de football en raison de la pandémie de coronavirus l'a encore retardé.

Un faible temps de jeu qui n'a pas empêché son agent Mino Raiola de s'offrir plusieurs passes d'armes avec le club et son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, au cours des derniers mois. Une situation qui pourrait donc se prolonger un an de plus. Et pourquoi pas offrir au public d'Old Trafford une belle entente avec le nouvel arrivant Bruno Fernandes, duo très alléchant sur le papier ?