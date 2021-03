Manchester United prêt à blinder Bruno Fernandes

En une saison, Bruno Fernandes a complètement changé le visage de Manchester United. Amorphes durant la première partie de saison 2019-20, les Red Devils ont livré une prestation toute haute avec l’arrivée du milieu portugais durant le mercato hivernal 2020. Malgré les 70 millions d’euros posés sur la table, les dirigeants mancuniens ne regrettent pas leur investissement.

En 62 matches joués depuis son arrivée en provenance du Sporting CP, le Lusitanien s’est montré décisif à 55 reprises (34 buts et 21 passes). La véritable star de l’effectif d’Ole Gunnar Solskjaer n’est pas Paul Pogba mais bien Bruno Fernandes. A 26 ans, il a l’avenir devant lui et les Mancuniens l’ont bien compris.

"Il crée des occasions, marque des buts et prend des risques, confessait Ole Gunnar Solskjaer en décembre dernier. C'est ce que tout joueur de Manchester United devrait faire. C'est vraiment un garçon courageux [...] Je suis très content de son influence."

Malgré un contrat qui court jusqu’en 2025, Manchester United ne veut prendre aucun risque avec son joyau et compte bien le blinder. D’après The Sun, les Red Devils vont commencer à entamer des négociations avec l’entourage de Fernandes avec notamment une belle revalorisation salariale. Emargeant actuellement à 116 000 euros hebdomadaires, le milieu portugais se verrait offrir le double, en récompense de ses bonnes performances à Old Trafford.

Avec 232 000 euros par semaine, Bruno Fernandes ne serait pourtant que le septième joueur le mieux payé dans la hiérarchie du club. Ses futurs 12 millions annuels le placeraient notamment derrière Anthony Martial qui émerge à quinze millions par an. Avec quinze but et dix passes depuis le début de la saison contre contre sept réalisations et huit offrandes pour le Français, l’ancien de la Sampdoria peut très bien tenter de faire monter les enchères. Est-ce que quelqu'un pourrait vraiment lui en vouloir ?