Ibrahimovic fait le point sur son avenir

Zlatan est éternel. Et à 39 ans, il trouve encore le moyen d’inscrire 11 buts en seulement 10 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Revenu au Milan AC en janvier dernier, le Suédois s’éclate chez les Rossoneri, et il n’y a aucune raison pour que la belle histoire s’arrête.

Son âge, peut-être ? Il est vrai que celui-ci favorise les blessures, avec une qui l’a éloigné des terrains pendant environ deux semaines récemment. Mais Ibrahimovic se connaît suffisamment pour savoir quand il faut sire stop.

"Après ma blessure, je me suis dit que tant que je peux jouer au football, je veux jouer. Lorsque vous jouez à ce niveau, tout est une question de performance. Si vous êtes performants, vous êtes toujours au sommet. Et dès que ce n'est plus le cas, un autre joueur prend votre place", a rappelé l’ancien Parisien lors d’un entretien accordé à la BBC.

"J’aime cette pression, je ne joue pas au Milan pour ce que j'ai fait avant. Je joue à cause de ce que je fais actuellement. C'est pourquoi je fais ressortir le meilleur chaque jour. Je continuerai jusqu'à ce que je ne puisse plus faire ces choses", a-t-il conclu. Zlatan, fidèle à lui-même…