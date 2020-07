Et si Sancho finissait Ã  Liverpool ?

Partira, partira pas, partira où ? Avec Jadon Sancho (20 ans), difficile de savoir sur quel pied danser. L’ailier de Dortmund semblait d’abord promis à Manchester United mais, coronavirus oblige, les Red Devils ont dû attendre de savoir s’ils seraient en Ligue des Champions la saison prochaine. C’est désormais chose faite, mais un autre concurrent a fait son apparition…

En effet, selon les informations du média allemand 'Kicker', Liverpool n’aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier. "Si Sancho signait à Liverpool, je serais le plus surpris", expliquait pourtant Jürgen Klopp au mois de juin, mais l’entraîneur des Reds a justement un rôle à jouer : toujours d’après 'Kicker', Sancho souhaiterait évoluer sous ses ordres.

L’international anglais serait bien plus emballé par le projet sportif des Reds, champions de Premier League cette saison, et champions d’Europe la saison passée. Un point de vue assez compréhensible : sur la papier, Liverpool est bien plus attirant que Manchester United, malgré la puissance économique des Red Devils.

La suite des réjouissances ? Difficile à dire. Par le passé, Liverpool avait baissé les bras face à la gourmandise de Dortmund, qui réclamait 130 millions d'euros. Aujourd’hui, la note serait passée à 100 millions d'euros. Grâce au ticket pour la C1, MU pourrait être en capacité de payer, quid de Liverpool, qui possède déjà Sadio Mané et Mohamed Salah sur les ailes ? Affaire à suivre.