Pogba partira pour bien moins cher que prévu

En cette période de coronavirus, Paul Pogba se retrouve au centre de l’actualité footballistique ce jeudi. Rassurez-vous, le milieu de terrain de Manchester United va bien. Mais son agent, Mino Raiola, a promis un "grand joueur" au Real Madrid l’été prochain. Alors, forcément, tout le monde s’emballe.

Parmi les joueurs sous contrat avec Raiola, on retrouve évidemment plusieurs pointures comme Erling Haaland, Marco Verratti, Blaise Matuidi ou encore Kostas Manolas, mais seul Pogba semble aujourd’hui taillé pour devenir titulaire au sein de la Maison Blanche. L’été dernier, il avait déjà failli venir en Liga, mais MU avait finalement fermé la porte.

Pour mieux la rouvrir cet été ? On se dirige bien vers ce scénario. Et pour cause : le contrat de Pogba prendra fin en 2021. Si le Real ne bouge donc pas cet été, il pourrait potentiellement récupérer "La Pioche" gratuitement l’été prochain.

Vous l’aurez compris, les Red Devils ont tout intérêt à vendre leur star lors du prochain mercato estival, d’autant plus que l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer serait désormais disposé à s’en séparer.

Reste à savoir pour combien. Le président madrilène Florentino Perez adore réaliser de belles affaires. Il l’a fait avec Eden Hazard l’été dernier pour "seulement" 100 millions d'euros, et il compte bien le refaire avec Pogba.

Selon le tabloïd britannique 'The Sun', le boss merengue n’aura pas autant à débourser. Résignée, la direction mancunienne écoutera toutes les propositions supérieures à… 85 millions d'euros. Nous sommes donc bien loin des 150 millions d'euros réclamés en août dernier.