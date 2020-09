Lyon sur une pépite du football uruguayen

Le journal 'L'Equipe' révèle dans son édition papier de ce 17 septembre que l'Olympique Lyonnais est revenu à la charge auprès du Peñarol pour recruter son attaquant Facundo Pellistri, âgé de 18 ans et promis à un bel avenir.

Après avoir formulé une première offre de 4 millions d'euros, l'OL propose désormais 5 millions d'euros tout en laissant 40% des droits du joueur au Peñarol.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, Juninho confirme l'intérêt de l'OL pour Pellistri et espère son recrutement : « On travaille sur des dossiers, des joueurs peuvent arriver. J'espère que Facundo sera un joueur de l'OL mais ce n'est pas encore fini. […] On est train de discuter pour Facundo Pellistri. »