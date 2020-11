Neymar drague Ramos, avec la promesse Mbappé

Retour du feuilleton Neymar en Espagne ? Presque. À Barcelone, il y en a toujours pour croire que le Brésilien pourrait revenir en Catalogne prochainement, mais l’actualité du milieu offensif parisien se trouvait aujourd’hui dans la capitale, à Madrid.

Neymar promet de prolonger si Ramos vient…

Et plus précisément dans l’émission 'El Chiringuito', célèbre pour ses «exclusivités» pas toujours vérifiées par la suite. Et nouvel épisode ce mercredi : Neymar aurait appelé Sergio Ramos pour connaître ses intentions avec le Real, alors que son contrat prendra fin au terme de la saison.

Les propos de Neymar, d’après nos confrères : "Sergio, le jour où tu me dis que tu acceptes l’offre du PSG, je prolonge mon contrat à Paris le lendemain", aurait ainsi promis le Brésilien à l’Espagnol, mais ce n’est pas tout !

… et assure que Mbappé également !

"Je prolonge le jour suivant, et le jour d’après, c’est Kylian Mbappé qui prolongera. Ensemble, on gagnera au moins deux Ligues des Champions, peut-être même trois", aurait ensuite ajouté Neymar.

Pour rappel, les contrats de Neymar et Mbappé prendront fin en 2022. L’été prochain, le PSG aura donc du mal à les retenir car, un an plus tard, ils pourront partir gratuitement pour monnayer leurs talents ailleurs…