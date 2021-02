Neymar et Messi à nouveau réunis ? Cafu adorerait !

Cafu, légende la Seleção et double champion du monde, a répondu aux questions de 'Marca' depuis le Qatar, quelques heures avant d'assister à la finale du Mondial des clubs entre le Bayern Munich et les Tigres de Monterrey. Le Brésilien a notamment évoqué les situations de Neymar et Messi, ainsi que celle de Sergio Ramos.

"Cela pourrait être la Copa America et la Coupe du monde 2022 de Neymar. 'Ney' a la responsabilité de mener le Brésil vers de grandes victoires. Je le vois concentré et connecté sur ce qu'il doit faire pour être champion du monde", a-t-il déclaré sur son compatriote. Bientôt allié à Lionel Messi à Paris ?

"Je ne sais pas si Messi ira au PSG..."

"Voir Neymar et Messi jouer à nouveau ensemble serait sensationnel. Nous avons vu ce qu'ils ont fait tous les deux à Barcelone il y a des années. Je ne sais pas si Messi ira au PSG... mais s'il y va, il gagnera un fan", a ensuite ajouté Cafu, qui aimerait donc voir les deux anciens du Barça à nouveau réunis pour briller.

Ancien défenseur de talent, alliant solidité et technicité, Cafu a ensuite été interrogé sur l'avenir de Sergio Ramos qui n'a toujours pas prolongé au Real Madrid. "Je ne suis pas président du Real Madrid. C'est une situation très difficile, mais c'est un joueur exemplaire qui a une histoire avec le Real et beaucoup d'influence auprès des supporters", a-t-il estimé. Une chose est sûre, Sergio Ramos est un joueur de très grande classe qui, selon lui, est le meilleur du monde à son poste.

"C'est le meilleur défenseur du monde. Sans aucun doute. Techniquement, il est très bon et tactiquement aussi. C'est un bon capitaine, un leader qui porte toujours son équipe vers l'avant. C'est un joueur que j'aimerais toujours avoir dans mon équipe". Et le Real Madrid oserait se séparer d'un tel élément ? Nous aurons bientôt la réponse.