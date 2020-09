Nottingham Forest d’accord avec le PSG pour Loïc Mbe Soh

Malgré une offre de prolongation longue durée du PSG, Loïc Mbe Soh va quitter son club formateur. Comme révélé par 'Goal', Nottingham Forest s’est récemment positionné pour le défenseur international français U20. Et les discussions se sont accélérées ces dernières heures.





Après plusieurs échanges entre les deux directions, un accord vient d’être trouvé entre le PSG et le club entraîné parpour le transfert de Loïc Mbe Soh. L’indemnité et la durée du contrat n’ont pas filtré.Le joueur de 19 ans est venu saluer ses partenaires ce mercredi au Camp des Loges. Il est attendu prochainement pour passeravec le club anglais, et ne sera donc pas dans le groupe parisien pour le déplacement à Lens, jeudi, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1.