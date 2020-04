Olivier Giroud finalement à l'Inter cet été ?

Et si Olivier Giroud rejoignait bien l'Inter Milan cet été ? En manque de temps de jeu sous les ordres de Frank Lampard, l'avant-centre des Bleus avait souhaité rejoindre la Lombardie cet hiver pour préparer au mieux l'Euro.

"Pour être honnête, je me suis vu jouer ailleurs. J'ai eu six mois difficiles, c'est pourquoi je voulais changer de décor pour recommencer à jouer et à m'amuser sur le terrain, alors j'ai essayé de partir en janvier. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais Chelsea ne voulait pas me laisser partir car la condition en vigueur était qu'ils devaient recruter un remplaçant", déclarait-il d'ailleurs le mois dernier dans 'Téléfoot'.

Un contrat de deux saison plus une en option ?

Mais alors que son transfert n'était pas allé à son terme, l'ancien montpelliérain pourrait bien évoluer en Serie A la saison prochaine. En fin de contrat à Chelsea - où il a retrouvé un peu de temps de jeu avant l'interruption liée au coronavirus - il discuterait d'un contrat de deux saisons plus une en option avec les Nerazzuri selon 'la Gazetta dello Sport'.

Beaucoup d'inconnues demeurent toutefois puisque les contrats pourraient être automatiquement prolongés au-delà du 30 juin pour permettre aux clubs de terminer la saison, avant peut-être un déplacement des dates du mercato.

En outre, le quotidien transalpin croit savoir qu'une arrivée en Italie s'accompagnerait d'une légère baisse de salaire pour le champion du monde, qui retrouverait son ancien entraîneur à Chelsea, Antonio Conte. Il retrouverait également une forte concurrence puisque le club intériste possède déjà un impressionnant duo devant avec Romelu Lukaku et Lautaro Martinez - bien que l'Argentin soit convoité par le Barça.

C'est donc bien avec l'Inter qu'Olivier Giroud pourrait se préparer à défendre sa place à la pointe de l'attaque des Bleus en vue de l'Euro, reporté en juin 2021.