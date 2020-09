Villas-Boas a choisi son attaquant, mais…

André Villas-Boas a choisi ! À la recherche d’un attaquant sur ce mercato estival, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille travaille en étroite collaboration avec son directeur sportif, Pablo Longoria, et une cible se détache parmi les autres.

Problème : l’identité du joueur reste inconnue. "J'espère, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, faire arriver l'attaquant qu'on a choisi. Sur ce mercato ? Oui j'espère, si tout se passe bien", a réagi AVB en conférence de presse ce samedi.

Plusieurs noms sortis dans la presse, et ils viennent tous… de Bundesliga : Lucas Alario et Joel Pohjanpal du Bayer Leverkusen, et Yussuf Poulsen de Leipzig. Mais d’après Villas-Boas, aucun des trois ne viendra : "Une piste chaude ? Je ne sais pas (rires) ! En Allemagne ? Non", a tranché le Portugais.

Après avoir également tordu le coup à la rumeur Emmanuel Dennis (Bruges), Villas-Boas a reconnu que l’OM avait lâché l’affaire pour El Bilal Touré de Reims : "Ce n'est pas possible, on était intéressé par lui. Il était dans notre liste déjà l'an dernier, même quand il a démarré pour Reims. C'est difficile, un joueur intéressant que j'apprécie beaucoup mais ce n'est pas lui", a-t-il conclu. Qui sera l’heureux élu ?