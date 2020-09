Kamara met fin au suspense sur son avenir et celui de ses coéquipiers

Boubacar Kamara n’a aucune envie de quitter son club formateur. Malgré sa forte valeur marchande, le Minot veut découvrir la Ligue des Champions avec l’Olympique de Marseille, qu’il ne quittera donc pas cet été.

"Non il n'y a pas de doute pour moi, je vais continuer l'aventure ici. On a la Ligue des Champions, on a fini 2e, le groupe reste le même donc je vais rester. Ça me tenait à cœur de disputer la C1 ici", a déclaré le défenseur central en conférence de presse, avant de retrouver Lille dimanche (21h) au Vélodrome.

"Je ne veux pas quitter l'OM. A la fin de la saison, je n’étais pas dans l’optique de partir. Personne ne l’était, d’ailleurs. Tout le monde est impliqué dans le projet. Ça semblerait bizarre, je pense qu’il n’y aura pas de départ", a ajouté Kamara.

À priori, l’OM pourrait toutefois se laisser tenter par une vente si une belle offre arrivait sur la table pour Morgan Sanson ou encore Duje Caleta-Car, deux belles valeurs marchandes du club. Côté arrivées, André Villas-Boas attend toujours un attaquant.