Morgan Sanson à 30 M€, trop cher pour la Premier League ?

Malgré sa qualification en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille va devoir dégraisser cet été pour renflouer ses caisses vides et combler son déficit. Parmi les candidats au départ, on retrouve notamment Morgan Sanson (26 ans).

De par son énorme volume de jeu, sa densité physique et sa technique balle au pied, l’ancien Montpelliérain a tapé dans l’oeil de nombreux clubs de Premier League, parmi lesquels on retrouve West Ham, Fulham, Wolverhampton, Burnley ou encore Arsenal.

Burnley abandonne, Arsenal se renseigne

Mais une donnée empêche pour l’instant les clubs anglais d’avancer : le prix réclamé par l’OM, à hauteur de 30 M€. Une somme logique pour un tel joueur, mais peut-être trop ambitieuse sur un marché post-coronavirus…

D’après le 'Daily Mail', Burnley aurait d’ores et déjà abandonné la piste face à un tel prix, et Arsenal n’a rien fait de plus que se renseigner. Pour rappel, le mercato restera ouvert jusqu’en octobre. L’OM aura donc l’occasion de vendre Sanson ailleurs… ou de baisser ses tarifs.