Nouvel appel du pied de Niang Ã  Marseille

Définitivement acheté par Rennes au Torino l’été dernier, M’Baye Niang a mis tout le monde d’accord cette saison. En Ligue 1, le buteur a fait le boulot avec 10 buts et 2 passes décisives en 26 matchs. Et si Rennes a terminé sur le podium, c’est en grande partie grâce à son talent. Un talent qui intéresse d’ailleurs l’Olympique de Marseille.

L’intérêt des Phocéens pour l’ancien Milanais n’est pas nouveau. Mais la réciprocité non plus. "C’est flatteur, ça veut dire que je fais de belles choses, estimait-il récemment. Et Marseille, au vu de son histoire, des supporters qu’ils ont aussi... Si demain on te dit que l’OM te veut, la question se pose, tu réfléchis, parce que c’est un grand club et c’est un club qui mérite d’être respecté aujourd’hui en France."

En revanche, il est quasiment impossible pour l’OM de réussir à rassembler la somme réclamée par Rennes, soit 30 millions d'euros. En effet, le club phocéen souffre d’un lourd déficit qui devra être comblé par des ventes l’été prochain, alors difficile de parler d’achats de cette envergure… mais cela n’empêche pas le Sénégalais d’adresser un nouvel appel du pied au dauphin du PSG.

"Certains disaient que l’OM n’avait pas l’effectif pour jouer la deuxième place mais je suis désolé, un mec comme Germain, il est très très utile. A Lille (2-1), il débloque le match. Malgré le fait d’être critiqué, il a eu cette lucidité. L’effectif, ils l’ont. A Marseille, il faut beaucoup de caractère. (…) Pour mon avenir ? C’est Mamadou qui décide", a déclaré le Rennais à l’occasion d’un live Instagram. Et le Mamadou en question n’est autre que Niang, ancienne légende… de l’OM.