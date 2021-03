Pol Lirola confirme pour son avenir

Prêté cet hiver par la Fiorentina à l’Olympique de Marseille, Pol Lirola s’est rapidement imposé dans le couloir droit, relayant Hiroki Sakai sur le banc. C’était le cas avec André Villas-Boas, Nasser Larguet et encore plus avec Jorge Sampaoli, qui apprécie son goût pour l’offensive.

Et cela semble réciproque : "Il nous transmet à tous son énergie", a témoigné dans La Provence le latéral espagnol à propos de l’entraîneur argentin. Un coach avec qui il n’aura malheureusement que quelques mois à jouer, lui qui devra retourner à Florence en juillet si l’OM ne paye pas les 12 M€ d’option d’achat.

Il ne s’agit d’un secret pour personne, l’OM va mal financièrement, et il faudra faire un choix entre tous les joueurs prêtés avec option d’achat, de Balerdi à Cuisance. Mais dans la tête de Lirola, cela ne fait aucun doute : l’Espagnol veut rester à Marseille.

"Mon envie ? Rester ici !"

"Mon envie ? Rester ici ! C’est le club parfait pour moi, j’adorerais rester, mais ça ne dépend pas que de moi. De mon côté, je jouerai tous les matches à 100 %. Je me sens très bien ici, et en plus, je ne suis qu’à 4 heures de route de la maison, Barcelone (rires)", a témoigné le joueur dans les colonnes de 'La Provence'.

"Le président Pablo Longoria m’a dit de bien jouer, de rester tranquille et qu’on aurait le temps de discuter plus tard. (…) Une option d’achat automatique en fonction d’un certain nombre de matchs ? Non, a répondu le latéral dans le quotidien régional. C’est une option d’achat classique. Si, à la fin de la saison, l’OM veut me garder, il faudra négocier avec la Fiorentina." Et c’est peut-être bien là le problème…