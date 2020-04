Sarr veut rester mais "le club a besoin d’argent"

Il ne s’agit d’un secret pour personne, l’Olympique de Marseille va mal sur le plan financier. La crise actuelle du coronavirus n’arrange évidemment rien, et le club phocéen devra dégraisser cet été pour rentrer dans les clous du fair-play financier, déjà assoupli par l’UEFA.

Parmi les candidats au départ, on retrouve… tous les joueurs de l’OM qui auront des offres. Et Bouna Sarr fait partie du lot : l’Atlético de Madrid, qui ne devrait garder que Kieran Trippier cet été et se débarrasser de Santiago Arias et Sime Vrsaljko, suit le latéral droit avec intérêt.

"Je ne serai pas seul à prendre la décision"

Problème : pour le coach marseillais André Villas-Boas, Sarr a tout d’un futur capitaine de l’OM, et il demeure très apprécié au sein du groupe, peu importe les générations. D’autant plus que l’ancien Messin veut jouer la Ligue des champions avec le club phocéen. Mais il n’est pas maître de son destin…

"Moi, forcément, j'ai toujours dit que mon rêve était de jouer la Ligue des champions avec l’OM. Mais après, il y a certains éléments qu'on ne contrôle pas. Je ne vais pas entrer dans les détails mais on voit que le club a besoin d'argent, est un peu en difficulté financièrement, donc les décisions je ne serai pas seul à les prendre", a déclaré Sarr sur 'Le Phocéen'. Réaliste, le Marseillais.