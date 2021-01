OM : Trois postes ciblÃ©s cet hiver ?

Ce mercato d'hiver sera-t-il agité du côté de l'OM ? Incapable de rivaliser en Ligue des champions, le club phocéen a longtemps tenu le rythme des meilleurs en championnat lors de ce début de saison, avant de perdre quelques points précieux lors de ses dernières sorties avant la trêve.

Voilà désormais les hommes d'André Villas-Boas cinquièmes, avec deux matchs en retard qui pourraient les ramener au contact du podium. Pour parvenir à cet objectif, le club envisagerait dans l'idéal de se renforcer à trois postes lors de ce mois de janvier, à en croire 'L'Équipe'.

Tout d'abord, le premier dossier est celui de l'avant-centre. Malgré un regain de forme depuis quelques semaines, Dario Benedetto n'est pas toujours convaincant, tandis que Villas-Boas ne compte pas plus que ça sur Germain en pointe pour le seconder.

L'arrivée d'une seconde option est donc toujours d'actualité, surtout que comme l'a avoué lui-même le technicien portugais, le jeune Luis Henrique recruté cet été ne joue pas dans l'axe. "On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça", avouait-il le mois dernier.

Depuis plusieurs jours, le directeur sportif phocéen Pablo Longoria s'activerait sur la piste menant à Arkadiuz Milik, en partance de Naples. L'Espagnol tenterait de le convaincre de prolonger chez les Partenopei (il est fin de contrat en juin), afin d'obtenir son prêt jusqu'à la fin de la saison. Peu évident, dans la meusre où le buteur polonais disposerait de plusieurs prétendants mieux armés que l'OM sur la plan financier.

Les deux autres postes visés seraient ensuite ceux de latéraux, des deux côtés du terrain. Depuis le départ de Bouna Sarr cet été pour le Bayern Munich, Hiroki Sakai est le seul véritable détenteur du poste à droite.

Côté gauche, le titulaire Jordan Amavi arrive en fin de contrat à l'issue de la saison, tandis que son remplaçant Nagatomo, débarqué cet été sur la Canebière, joue peu jusqu'à présent.

Toujours selon 'L'Équipe', plusieurs pistes seraient là aussi étudiées, mais resteront dans tous les cas soumises aux difficultés économiques du club, et peut-être à une grosse vente.