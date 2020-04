Osimhen a refusé Arsenal en 2015 mais laisse la porte ouverte à l'avenir

L'attaquant de Lille Victor Osimhen a révélé avoir discuté avec Arsène Wenger à propos d'un transfert à Arsenal en 2015, avant de finalement décider de poursuivre sa progression du côté de Wolfsburg.

Le Nigérian signe alors un accord de pré-contrat en Allemagne en janvier 2016 après avoir attiré l'attention lors du Mondial U17 l'été précédent. Malheureusement, il ne parvient pas à s'imposer en Bundesliga - il n'inscrit aucun buts avec les Loups - et quitte le club pour la Belgique et Charleroi, où il retrouve un bien meilleur niveau.

Au point d'être recruté par Lille l'été dernier, avec qui il s'est engagé pour cinq saisons avant de s'affirmer comme l'une des révélations de la saison en Ligue 1. Arsenal, Liverpool, le Barça ou encore le Real Madrid seraient intéressés par le jeune homme à l'avenir.

"J'ai parlé avec Arsène Wenger après la fin du tournoi (le Mondial U17) et il voulait que je vienne à Arsenal, a affirmé Osimhen à 'The Independent'. J'avais beaucoup d'options. Barcelone, l'Inter, l'Atlético Madrid, la Juventus et le reste.

"Arsenal était une bonne option mais pas la meilleure à l'époque. Je voulais commencer à jouer dès mes 18 ans. Je voulais aller à un endroit où j'avais du temps pour améliorer mon jeu et progresser physiquement. Wolfsburg m'a donné cette possibilité."

Osimhen est un ami proche de l'attaquant de Manchester United Odion Ighalo - actuellement prêté à Old Trafford par le Shanghai Shenhua - et dit que son compatriote lui a conseillé un éventuel passage en Premier League. La pépite lilloise admet être attiré par les grands clubs anglais, mais souhaite surtout éviter de terminer remplaçant.

"Bien sûr qu'un jour j'aimerais jouer pour un grand club en Angleterre, poursuit-il. J'ai parlé à Odion à propos de cela. Il m'a donné de bons conseils, c'est une légende et un grand frère. Mon objectif est de jouer dans l'un des plus grands clubs du monde mais pour l'heure je suis très heureux à Lille.

"Ma priorité est de jouer beaucoup de matchs. Signer dans un grand club et finir sur le banc n'est pas excitant pour moi."