Papu Gomez veut quitter l'Atalanta, une opportunité pour le PSG ?

Lundi, l'Atalanta attendait avec impatience le nom de son futur adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. La Dea affrontera le Real Madrid mais quelques minutes après le tirage au sort, le capitaine du club, Alejandro « Gomez » Papu, publiait un message sur con compte Instagram qui ressemblait fortement à un adieu : « Chers fans de l'Atalanta, je vous écris parce que je n'ai aucun moyen de me défendre et de vous parler. Je voulais juste vous dire que quand je partirai, vous saurez toute la vérité. »

Gomez brouillé avec son coach

Papu Gomez est brouillé avec son entraîneur, Gian Piero Gasperini, depuis un différend tactique lors du match de Ligue des champions contre Midtjylland. Gasperini avait demandé à Gomez de jouer plus haut sur le terrain, ce qu'il avait refusé. Son coach n'avait pas apprécié et l'avait sorti à la pause.

Au sein du club, les dirigeants tentent de pacifier les relations entre les deux hommes mais ils envisagent le départ de leur capitaine.

Papu Gomez n'a pas encore pris de décision concernant son avenir mais il souhaite trouver un club suffisamment compétitif afin d'être sélectionné pour la Copa América 2021 dont l'Argentine sera le pays co-organisateur avec la Colombie.

Gomez souhaite rester en Europe

À ce jour, l'Atalanta a reçu une offre de 15 millions d'euros d'Al-Nassr et deux clubs chinois s'intéressent au milieu de terrain.

Mais Papu Gomez, qui aura 33 ans le 15 février prochain, souhaite rester en Europe et aurait demandé à son club de le laisser partir gratuitement (son contrat expire en 2023). Cela n'est pas du goût de l'Atalanta qui espère vendre son joueur sachant que 30% des droits appartiennent à Catane, son ancien club.

En Italie, la Roma et l'AC Milan apprécient le joueur et en signant chez les Rossoneri, il resterait en Lombardie et pourrait suivre de près ses différents business qu'il a montés sur place.

Le coup de fil de Di Maria

Mais selon les informations de la 'Gazzetta dello Sport', Papu Gomez pourrait aussi plaire au PSG. Ángel Di María, son compatriote et coéquipier en sélection, lui aurait téléphoné, selon les indiscrétions de 'Goal', afin de le convaincre de rejoindre la capitale française et lui aurait fait part de l'estime de Leonardo, le directeur sportif du club, alors que lui-même n'a toujours pas prolongé son contrat qui se termine l'été prochain.

Le montant du transfert serait peu élevé pour le PSG (qui ne veut pas se mettre à la faute avec le fair-play financier) et Gomez pourrait se laisser séduire par le challenge parisien d'autant plus qu'il sera éligible en Ligue des champions depuis la modification récente du règlement. Enfin, la présence de deux autres Argentins au sein du PSG (Leandro Paredes et Mauro Icardi) pourrait également le séduire.