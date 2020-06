Paulo Dybala veut rester, la Juventus confiante pour une prolongation

Vendredi soir, à l'Allianz Stadium, la Juventus disputera le premier match de football italien post-Coronavirus contre Milan. Paulo Dybala sera sur le terrain. Celui qui, avant l'arrêt de trois mois, avait marqué un but magnifique contre l'Inter. Celui aussi qui, pendant l'arrêt, a vécu 40 jours de peur avec le Covid-19.

Mais depuis quelques heures, Paulo Dybala, 26 ans, fait aussi la Une des journaux italiens à propos de son avenir à la Juventus. Dans une interview accordée à 'CNN', l'attaquant argentin a rappelé son profond respect pour le FC Barcelone et a subtilement glissé un petit coup de pression aux dirigeants turinois. Lié jusqu'en 2022, il se dit disposé à prolonger son contrat. "Mais cela dépend de la Juve", précise-t-il. Un discours qui a vivement fait réagir.

Pourtant, selon les informations de 'Goal', la Juventus se montre confiante à l'idée de trouver un terrain d'entente avec Paulo Dybala. L'ancien espoir de Palerme veut rester à Turin et honorer le n°10 que le club lui a confié il y a quatre ans. "Je suis heureux d'être ici, les gens m'aiment beaucoup et j'aime beaucoup les suppporters. J'ai une grande affection pour ce club et les personnes qui sont ici. J'ai une bonne relation avec mon président (Andrea Agnelli) et nous parlerons certainement à un moment donné", disait l'intéressé.

Ralenties par la pandémie de Covid-19, les discussions pour une prolongation ont déjà commencé entre la Juventus et le représentant de Paulo Dybala. Et toujours d'après nos informations, les deux parties souhaitent trouver rapidement un accord, qui pourrait tourner autour de 12 millions d'euros net par saison. Le dossier est placé en haut de la pile par les décideurs turinois. Ces derniers espèrent avancer sur la prolongation de leur joueur dans les semaines à venir.