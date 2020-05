Pepe Reina : "Il n'y a rien avec le PSG"

Son nom est sorti dans la presse la semaine dernière. Annoncé comme une piste du PSG pour le mercato estival, Pepe Reina (37 ans) a répondu aux rumeurs lors d'un live Instagram avec 'MisterChip' relayé par 'AS'.

Le gardien espagnol prêté par l'AC Milan à Aston Villa assure qu'il n'a aucun contact avec le Paris Saint-Germain pour le moment.

"Il n'y a rien. En ce moment, beaucoup de choses se disent, mais la réalité, c'est que le PSG a déjà Keylor Navas, Areola qui doit revenir, et Sergio Rico. C'est très difficile d'aller là-bas et j'ai un contrat au Milan (2021). Il faudra voir ce qu'on décide", a expliqué Reina.

En revanche, le PSG n'a pas émis le souhait de lever l'option d'achat de Rico auprès du FC Séville pour l'instant. Il n'est pas certain non plus que Areola reste à Paris la saison prochaine.

Le club de la capitale est donc bien à la recherche d'un nouveau portier pour épauler Keylor Navas.