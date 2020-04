Pourquoi l’OM a perdu Lihadji, bien parti pour signer à Lille

André Villas-Boas est arrivé un tout petit peu trop tard du côté de l’Olympique de Marseille. En effet, il aura fallu attendre la signature du technicien portugais pour que celui-ci remarque un joueur pas comme les autres au sein de son effectif, l’été dernier : Isaac Lihadji, ailier droit de 18 ans promis à un brillant avenir.

Etonné lorsque Steve Mandanda lui a appris que Lihadji ne s’entraînait pas avec le groupe sous Rudi Garcia, celui-ci a immédiatement demandé à son ami directeur sportif, Andoni Zubizarreta, de sécuriser la pépite avec un premier contrat professionnel.

Problème, l’ancien dirigeant ne parviendra jamais à s’entendre avec l’agent du joueur, Moussa Sissoko, au sujet des détails financiers. Et pendant que Zubi tâtonnait, un autre directeur sportif a fait la cour à Lihadji selon 'L’Équipe' : Luis Campos, l’homme de confiance du président de Lille, Gérard Lopez.

Avec un projet attrayant et les moyens de convaincre la pépite, Campos n’a pas mis longtemps avant de s’assurer une belle plus-value à l’avenir. Les premières rumeurs commencent alors à circuler : "Lihadji vers Lille", ce qui pousse même l’OM à le rétrograder sportivement lorsque ses agents n’ont plus répondu à Zubizarreta.

En caddie, Lihadji a alors dû déplacer ses affaires du bâtiment des pros à celui des jeunes. Une humiliation ? Difficile à dire, toujours est-il que le Minot s’éloigne toujours un peu plus de l’OM au fur et à mesure que s’approche la fin de son contrat aspirant au mois de juin. Et cela tombe bien pour lui : d’après L’Équipe, un nouveau bail de trois ans, professionnel cette fois-ci, l’attend dans le Nord.