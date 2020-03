Raiola promet "un grand joueur" au Real Madrid cet été

Il ne s’agit d’un secret pour personne, Mino Raiola est actuellement l’un des agents les plus influents de la planète football.

Dans son "portefeuille", on retrouve ainsi certains des meilleurs joueurs du Vieux Continent, comme Paul Pogba, sous contrat avec Manchester United, ou encore Erling Braut Haaland, le prodige norvégien du Borussia Dortmund.

Lors d’un entretien accordé à 'Marca', Raiola a bien accepté de se pencher sur l’avenir de ses deux protégés. "Haaland, il va encore beaucoup progresser. Il restera à Dortmund le temps qu'il faudra. Quand il a quitté Salzbourg, il ne pensait pas que c'était le bon moment, mais... Je ne pense pas qu'il quittera Dortmund cet été", a-t-il expliqué avant d’aborder le cas Pogba, bien plus complexe.

"Paul traverse une période difficile, mais que ce soit clair, car en Angleterre ils sont très sensibles, il se concentre pour faire une belle fin de saison avec Manchester United. Il veut réintégrer l'équipe et terminer la saison en beauté pour que United puisse atteindre la Ligue des champions. On ne peut pas dire ce qu’il va se passer. Pour le moment, ce qui compte, c'est le club, l'équipe, et plus tard, nous verrons ce qui peut arriver. Il y avait un grand intérêt, mais ça n'a pas été possible", a rappelé Raiola.

Ce qui n’a pas été possible l’été dernier le deviendra-t-il donc lors de celui à venir ? À en croire Raiola, oui. Pogba, qui réalise presque une saison blanche avec MU, se retrouvera en fin de contrat en 2021. Et le Real Madrid devrait logiquement tenter de forcer la main aux Red Devils lors du prochain mercato estival. Un scénario qui plairait visiblement à l’agent du Tricolore !

"J'ai grand espoir de faire signer un jour un grand footballeur au Real Madrid. J'ai déjà Alphonse Areola qui est là-bas, mais c'est une demi-opération parce que c'est un prêt. Je veux faire venir un footballeur définitivement et je vais essayer d'y parvenir cet été", a conclu Raiola. Les supporters madrilènes n’attendent que ça !