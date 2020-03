Rakitic sait où il veut jouer la saison prochaine, et ce n'est pas au Barça

Certains supporters du FC Barcelone vont être ravis : Ivan Rakitic vit actuellement ses derniers mois au sein du club catalan.

C’est en tout cas ce qu’avancent nos confrères de 'Sport' ce jeudi en Une de leur quotidien : "Le Barça a compris qu’il s’agissait de la dernière saison du Croate".

Il faut dire que Rakitic a perdu son éclat d’antan depuis le début de saison, et le licenciement d’Ernesto Valverde n’a fait que maigrir son temps de jeu.

Selon 'Sport', le finaliste du dernier Mondial aurait toutefois pu s’en aller cet hiver : la Juve s’est montrée prête à l’accueillir contre 42 millions d'euros, mais ce dernier a décliné.

Rakitic ne rêve que de Séville

Le Barça était pourtant partant. Rakitic, sous contrat jusqu’en 2021, coûtera bien moins cher s’il quitte la Catalogne cet été. Et de son côté, pourquoi décliner alors qu’il souhaite quitter le club ?

Tout simplement parce que, toujours selon 'Sport', le Croate sait très bien où il veut jouer la saison prochaine, et ce n’est pas chez les Bianconeri.

En effet, Rakitic n’a qu’une seule envie : retourner dans son ancien club, le FC Séville, qu’il a quitté en 2014 contre 20 millions d'euros pour signer au Barça.

Reste à savoir si les Blaugrana le laisseront faire, et surtout pour combien. Mais à 32 ans, après six ans de bons et loyaux services, les Barcelonais pourraient lui faire une fleur.