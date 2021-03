Mbappé, Haaland ou Ronaldo ? La réponse de Zidane

Grande équipe recherche grand buteur. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus en 2018, le Real Madrid n’a jamais réussi à remplacer le Portugais. Karim Benzema s’est chargé des buts, mais Eden Hazard n’a jamais réussi à assumer le numéro 7 de son prédécesseur, lui qui passe davantage de temps à l’infirmerie que sur la pelouse.

Zidane en est certain : Hazard montrera un jour toute l’étendue de son talent aux supporters madrilènes, mais l'entraîneur ne sait même pas si cela arrivera sous son mandat… C’est dire l’inquiétude, et la nécessité de trouver un véritable successeur à Ronaldo alors que Benzema a déjà 33 ans. Les candidats, vous les connaissez tous. Ils étaient deux, ils sont aujourd’hui trois.

En plus de Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Haaland (20 ans), existe désormais la rumeur CR7, avec un éventuel retour de l’attaquant de 36 ans. Cela semble peu probable sur le papier, d’autant plus que le président Florentino Perez n’a jamais vraiment digéré son départ "médiatique" en 2018, annoncé le soir de la victoire en Ligue des champions face à Liverpool.

Mais cela n’a évidemment pas empêché nos confrères espagnols d’interroger Zidane, avec un choix à faire entre les trois propositions. Alors, Mbappé, Haaland ou Ronaldo ? Cela ne vous étonnera point, le technicien français a sorti un quatrième nom de son chapeau, et non des moindres : Benzema !

"L'attaquant du futur du Real s’appelle Mbappé, Haaland ou Ronaldo ? Pour le moment, on a Karim Benzema. Et on profite de Karim Benzema", a répondu ZZ, avec ce sourire malicieux qui ne le quitte pas lorsque la victoire est au rendez-vous.