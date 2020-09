Rudi Garcia répond à Reine-Adelaïde et temporise pour Memphis

Vendredi soir, Jeff Reine-Adelaïde avait sûrement à cœur de répondre présent avec les Espoirs face à la Géorgie. Malheureusement, le capitaine français a dû laisser ses coéquipiers après une vingtaine de minutes, la faute à une blessure au mollet.

L’ancien Angevin n’a donc pas pu montrer à Rudi Garcia qu’il méritait le temps de jeu qu’il a réclamé dans la semaine dans une interview à 'RMC Sport'.

"Je ne comprends pas ma gestion. Je me suis battu sans relâche pendant six mois suite à ma blessure, j’ai traversé des moments difficiles pour revenir le plus rapidement."

"Pour ma progression et mon épanouissement personnel, et puisque le dialogue est au point mort, je souhaite tout simplement un autre projet."

Si Juninho a préféré la jouer diplomate il y a quelques jours, Rudi Garcia n’y est pas allé avec le dos de la cuillière au moment de se confier sur les états d’âme de son milieu.

"Si on fait passer notre ego après tout le reste, on peut envisager des résultats. La seule déception, c’est que cette déclaration relève d’une démarche individualiste et il ne faut pas que ça nuise au groupe. Je veillerai à cela", a lâché le technicien sur 'Téléfoot'.

Passablement énervé par les propos de Reine-Adelaïde, Garcia s’est aussi attardé sur la situation de Memphis Depay.

L’international néerlandais est annoncé dans le viseur du FC Barcelone et même qu'un accord a été trouvé pour le joueur mais pour le coach lyonnais, c’est peut-être aller un peu vite en besogne.

"Pas d’offre pour le moment. C’est le président qui gère… Ce qui est certain, c’est que Memphis est un top player. Avec un coup d’éclat, un coup de génie, il est capable de gagner un match à lui tout seul !"

L’opération séduction pour conserver son capitaine est lancée chez Rudi Garcia.