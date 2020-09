Un prêt pour le Stéphanois Bilal Benkhedim ?

Malgré un contrat jusqu'en 2022, le milieu offensif Bilal Benkhedim (19 ans) ne manque pas de sollicitations. Selon les informations de 'Goal' publiées au mois de mai dernier, trois clubs ont ainsi pris des renseignements à son sujet : l'OGC Nice, le club espagnol de Valence et l'AC Milan.

Arrivé en 2018 dans le Forez en provenance de l'Olympique d'Alès, Benkhedim a rapidement séduit les observateurs dans les rangs de Saint-Etienne. L'an passé, il a été l'un des grands artisans de la victoire en Coupe Gambardella, marquant un but en finale contre Toulouse au Stade de France (2-0).

Claude Puel ne compte plus sur lui cette saison

L'ASSE l'a donc prolongé d'un an quelques mois plus tard. Mais depuis son arrivée, Claude Puel, lui a d'abord fait confiance en l'alignant à six reprises toutes compétitions confondues cette saison, avant de peu à peu l'éloigner de ses plans. Bilal Benkhedim, international français U18, manque donc de temps de jeu.



Ainsi, 'Foot Mercato' croit savoir que le milieu offensif pourrait être prêté dans les prochaines semaines. Un moyen pour le joueur de continuer son développement personnel, et pour l'ASSE d'alléger son effectif, trop conséquent selon Claude Puel. Au vue de son potentiel, Bilal Benkhedim est une belle affaire à saisir !