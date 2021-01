Sanasi Sy ne rejoindra pas la Sampdoria

Rebondissement dans le dossier Sanasi Sy. Alors que la Sampdoria avait trouvé un accord avec Amiens pour le transfert du latéral gauche de 21 ans, ce dernier va finalement rejoindre un club filial de la Lazio : l'US Salernitana.

Le club salernitain est cinquième de Serie B et actuellement en course pour la montée. Selon les informations de 'Goal', Sanasi Sy a déjà passé la visite médicale et a signé ce mardi matin un contrat de trois ans et demi avec la formation italienne.