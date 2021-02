Une offre de MLS pour Adrien Hunou

Le Stade Rennais va-t-il laisser partir Adrien Hunou. Peu utilisé par Julien Stéphan ces derniers matches, l'attaquant de 27 ans fait l'objet d'un intérêt sérieux en Major League Soccer. Selon les informations de 'Goal', Minnesota United, 4e de la conférence Ouest, souhaite attirer dès maintenant l'ancien pensionnaire de l'INF Clairefontaine. Une offre de transfert dont l'indemnité n'a pas filtré serait même déjà arrivée sur le bureau des dirigeants du club breton.

Hunou pas insensible

Il est encore trop tôt pour dire si Rennes acceptera l'offre de Minnesota mais le joueur, lui, serait très sensible à cette proposition. Sous contrat jusqu'en 2023, Adrien Hunou pourrait se laisser tenter par le projet sportif proposé, autant que par le projet de vie. Il verrait d'un bon œil l'idée d'aller vivre le rêve américain comme a pu le faire par exemple Romain Alessandrini, parti de Marseille au Los Angeles Galaxy, en 2017, avant de rallier la Chine l'an passé.

Formé à Rennes (36 buts en 154 matches pro), Adrien Hunou doit aujourd'hui composer avec la concurrence de Serhou Guirassy, Martin Terrier et M'Baye Niang en pointe. Resté sur le banc mercredi contre Lorient (1-1), l'ancien Clermontois n'a eu que 525 minutes de jeu en L1 cette saison mais a tout de même marqué à 4 reprises, soit un but toutes les 131 minutes.

Son temps de jeu réduit l'a poussé à mener une réflexion sur son avenir et le chant du départ se fait de plus en plus insistant pour celui qui avait été l'un des grands artisans de la saison historique du club en 2018-2019 (buteur à l'aller et au retour contre le Betis Séville, NDLR).

Le Stade Rennais doit maintenant trancher alors que le mercato a fermé ses portes lundi en France et que le jeune Rutter a déjà fait ses valises pour Hoffenheim dans le secteur offensif. On pourrait bien assister à un feuilleton assez inattendu.