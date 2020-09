Suarez à l'Atletico et Morata à la Juventus ?

Ce n'est plus un secret pour personne, le FC Barcelone cherche à se débarrasser de Luis Suarez, tandis que la Juventus cherche un nouveau numéro neuf à mettre à la disposition d'Andrea Pirlo pour la saison 2020-2021. Alors que la priorité du champion d'Italie en titre était l'avant-centre uruguayen, tout indique que l'affaire ne se fera pas pour des raisons administratives, la Juventus n'ayant plus aucune place pour un joueur extracommunautaire dans son effectif.

La Juventus a d'autres pistes pour se renforcer au poste d'avant-centre, dont celle menant à Edin Dzeko. Mais comme 'Goal' l'a confirmé, l'attaquant bosnien sera libéré par l'AS Roma uniquement si Arkadiusz Milik rejoint le club de la capitale italienne pour lui succéder. En attendant la décision de l'international polonais, la Juventus oeuvre pour trouver chaussure à son pied sur le marché des transferts.

Un deal gagnant-gagnant ?

Et la Juventus pourrait bien profiter de la situation de Luis Suarez au FC Barcelone pour trouver son futur numéro neuf. En effet, selon plusieurs médias espagnols dont 'Mundo Deportivo' et 'Deportes Cuatro', l'Atletico Madrid aurait trouvé un accord avec l'international uruguayen. Il ne resterait plus qu'à trouver un accord avec le FC Barcelone, ce qui ne s'annonce pas très compliqué étant donné l'envie du Barça de se séparer de son attaquant et la difficulté de ce dernier à trouver preneur.

En cas d'arrivée de Luis Suarez à l'Atletico Madrid, c'est Alvaro Morata qui devrait en faire les frais. L'ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus, déjà bouché par la concurrence en attaque avec Diego Costa et Joao Félix, souhaiterait retourner en Italie. Selon 'Deportes Cuatro', l'Atletico Madrid serait prêt à faciliter le départ de l'international espagnol. Ce dernier pourrait donc retourner à la Juventus dans le cadre d'un prêt payant de 10 millions d'euros avec une option d'achat de 55 millions d'euros.

Si ces informations se confirment dans les prochaines heures, la Juventus et le FC Barcelone régleraient donc leur problème, bien qu'ils n'aient pas pu conclure le dossier Luis Suarez ensemble. Le club catalan se séparerait ainsi de son attaquant uruguayen, économisant son salaire de 15 millions d'euros annuels, tandis que la Juventus aurait également son attaquant, bien que ce ne soit pas l'ancien de Liverpool.