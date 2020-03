"Sancho serait une superbe recrue pour Chelsea"

John Terry a conseilé à Chelsea de recruter Jadon Sancho au Borussia Dortmund, alors que la rumeur de voir le jeune anglais rejoindre Stamford Bridge existe depuis quelques temps. En Allemagne, Sancho est devenu l'un des jeunes les plus prometteurs à son poste, lui qui totalise 31 et 36 passes décisives en 90 apparitions avec les Jaune et Noir.

Chelsea n'est pour autant pas la seule équipe de Premier League intéressée, puisque c'est également le cas de Manchester United, alors que Liverpool a également été évoqué. Et John Terry est convaincu que les Blues doivent faire tout leur possible pour parvenir à le faire venir, eux qui ont déjà assuré l'arrivée d'Hakim Zyech l'été prochain en provenance de l'Ajax.

"Je pense que les jeunes ont montré l'étendue de leur potentiel", a-t-il déclaré dans une interview à Frank Khalid à propos des joueurs formés au club, à l'image de Mason Mount ou Tammy Abraham.

"Nous avons parlé au début de la saison de l'arrivée de joueurs comme Tammy et Mason dans l'équipe et ils ont montré qu'ils étaient capables de jouer. Je pense que Sancho est l'un des meilleurs jeunes joueurs du monde en ce moment, donc ce serait une belle recrue pour l'équipe de Chelsea.

"Cela nous rendrait meilleurs aussi, mais ceux qui ont réussi, les Billy Gilmour, Tammy, Mason, Reece James, c'est sans fin, n'est-ce pas ? Il y a eu tellement de choses positives cette saison."

Le club s'est appuyé sur cette jeune garde pour surmonter son interdiction de transferts l'été dernier et continuer à jouer les premiers rôles en Premier League. En tant qu'ancien capitaine, Terry est ravi de voir ces jeunes joueurs évoluer sous les ordres de Frank Lampard.

"C'est incroyable parce que nous avons dit qu'il n'y avait personne de mieux, que donner le travail à Lamps", a-t-il ajouté. "Avec Jody Morris, il a quelqu'un qui connaît les jeunes joueurs et qui travaille avec eux dans l'équipe de jeunes et au niveau U18.

"Je pense que ça a été un bon mélange. Je pense que l'attente a été excellente parce que le groupe qu'ils ont eu cette année s'est vraiment, vraiment bien débrouillé".