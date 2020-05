Ndombélé commence à penser au départ

Recruté pour 60 millions d’euros, à l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Tanguy Ndombélé a vécu une première saison on ne peut plus étrange en Premier League, entamée avec Maurico Pochettino sur le banc et vraisemblablement achevée avec José Mourinho.

Et justement, la mayonnaise tarde à prendre avec le coach portugais, lequel n’a jamais hésité à taquiner ses joueurs dans la presse.

De par ses blessures, ses performances en demi-teinte et sa nonchalance habituelle, Ndombélé n’a pas échappé à la règle.

Tottenham compte encore sur lui

À tel point que l’ancien Amiénois serait aujourd’hui "perturbé" par sa situation, et envisagerait un possible départ lors du prochain mercato.

Au niveau des clubs intéressés, on retrouve d’ailleurs le FC Barcelone, séduit depuis l’époque lyonnaise du joueur.

Problème, les Catalans n’ont pas vraiment les moyens, tandis que Tottenham en a pour le garder.

Toujours selon 'Sky Sports', les Spurs n’ont pas abandonné tout espoir avec l’international français, qui devrait bien finir par s’adapter à la PL.